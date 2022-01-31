Стефанчук рассказал о "секретных пакетах" для депутатов
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о существовании специальных «секретных пакетов» с инструкциями для народных депутатов на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Новое время.
Об этом он информировал на брифинге в понедельник, 31 января, отвечая на вопрос, разработаны ли какие-то меры, если парламент не сможет собраться, а провести онлайн-заседание будет невозможно из-за отключения интернета и мобильной связи.
"Есть соответствующие пакеты для народных депутатов, они под грифом "секретно". Они их открывают и там написано: если падает связь, ты делаешь первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, или в каком месте… Это все прописано. Единственное, что это все является режимом секретности, поэтому я не могу разглашать эту тайну", — заявил Стефанчук.