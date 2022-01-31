Стефанчук рассказал о "секретных пакетах" для депутатов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о существовании специальных «секретных пакетов» с инструкциями для народных депутатов на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Новое время.

Об этом он информировал на брифинге в понедельник, 31 января, отвечая на вопрос, разработаны ли какие-то меры, если парламент не сможет собраться, а провести онлайн-заседание будет невозможно из-за отключения интернета и мобильной связи.