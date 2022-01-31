Украинский фигурист отвечал россиянам на английском

Фигурист сборной Украины Иван Шмуратко, прибывший на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекин, не стал отвечать на вопрос российских журналистов на русском языке. Во время пресс-конференции после тренировки 20-летний киевлянин заговорил с представителями РФ на английском языке, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам "Суспільного", сначала у украинца поинтересовались, на каком языке он будет отвечать на вопросы. Он выбрал английский. Однако журналист российского "Матч ТВ" все равно спросил у Ивана на русском языке, какие рекомендации получила сборная Украины перед Олимпиадой в Китае.

Шмуратко объяснил, что в Пекине наши спортсмены будут давать комментарии или на украинском языке, или на английском.

"Прекрасно, что сборная Украины будет принимать участие в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу, – это выполнять здесь свою работу" , – дипломатично дополнил ответ фигурист.

Иван Шмуратко во время выступления.

При этом российский сайт

"Евроспорта" перевел по-своему слова Ивана. "Я делаю все, чтобы быть здесь" , – такой вариант появился у популярного телеканала.

Шмуратко – один из шести представителей Украины в фигурном катании на Играх. Он выступит в одиночном и командном турнире.

Как известно, Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало нашим спортсменам в Пекине-2022 избегать общения с россиянами.