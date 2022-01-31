Польша направила в Украину грузовики с гумпомощью

Правительство Польши приняло решение направить в Украину большую партию гуманитарной помощи, сообщает Деловая столица.

Как пишут польские СМИ, на пути в Киев находится 29 грузовиков. Государственное агентство стратегических резервов Польши выделило 9000 комплектов одеял, матрасов и раскладушкек..

Кроме того, часть груза состоит из различных видов одежды, а также медицинских принадлежностей — в том числе бинтов и марли.

Также было принято решение предоставить Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавируса. Конвой уже прибыл на границу, идет таможенное оформление.

Сегодня водители запланировали ночевку в Украине. Они должны прибыть в Киев во вторник, 1 февраля.