В ВОЗ Омикрон назвали возможным "предвестником" конца пандемии

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что появление варианта коронавируса Омикрон, вероятно, может стать предвестником конца пандемии. При этом он спрогнозировал, что пик заболеваемости еще не наступил, сообщает Обозреватель.

По словам Клюге, в марте на европейском континенте COVID-19 может заболеть до 60% населения, пишут западные СМИ. В ВОЗ также предупредили, что истинный конец пандемии еще далеко, но прогнозы специалистов позволяют предполагать, что чрезвычайная фаза с коронавирусом завершится уже в 2022 году.