Канада расширит военную миссию в Украине

Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

"В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии" , - заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во время встречи с главой МВД﻿ Украины Денисом Монастырским.

Также она отметила, что есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек.

Напомним, в воскресенье, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она пробудет в столице два дня.