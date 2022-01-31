Британия, Польша и Украина готовятся объявить о новом союзе - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию стало известно из дипломатических источников. Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день, подтвердил в понедельник на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр не назвал дату визита, но, как ожидается, лидеры Великобритании и Польши приедут 1 февраля. О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита Президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.