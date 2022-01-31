В ЕС рассказали о санкциях против РФ в случае вторжения
Евросоюз уже далеко продвинулся в работе по подготовке ограничительных мер, которые могут быть применены в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины, но их тип и объем будут напрямую зависеть от характера и объема агрессивных действий российской стороны. Об этом в Брюсселе на брифинге сказал официальный представитель ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ.
«Мы учитываем все возможные варианты санкций как реакции на вероятные действия России против Украины. Поэтому в случае дальнейшей агрессии против Украины агрессор будет иметь серьезные политические последствия и экономическую цену. Как всегда, когда речь заходит о санкциях, мы не раскрываем детали на этой стадии. Масштаб и тип санкций, принятых ЕС на случай каких-либо действий России против Украины или против ЕС, будут во многом зависеть от типа и масштаба действий российской стороны», - подчеркнул Стано.
Он заметил, что сейчас Европейский Союз пытается решить проблемы с Россией на основе диалога, но если дипломатия и диалог терпят неудачу, ЕС готов к ее сдерживанию и применению ограничительных мер.
«Эта работа уже далеко продвинулась, и все предложения на столе, как недавно заметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но, даже если мы готовы к применению этих мер сдерживания и предотвращения, мы сконцентрированы на дипломатическом пути, пытаясь заставить Россию осуществить деэскалацию и присоединиться к серьезному диалогу обо всех тяжелых последствиях, которые это может иметь», - сказал представитель ЕС.
Стано напомнил, что санкции ЕС являются обязательными к применению во всех странах-членах. Соответственно, если на территории ЕС находятся граждане РФ с российскими паспортами, к ним будут применяться эти ограничительные меры в полном объеме независимо от того, на территории какой страны-члена ЕС они находятся.
«На протяжении нескольких минувших недель проходила активная координация таких усилий. Наиболее наглядный пример – дискуссия во время Совета министров ЕС по иностранным делам в прошлый понедельник с участием государственного секретаря Блинкена. Мы координируем и тесно консультируемся с НАТО, с Канадой и другими партнерами, близкими по убеждениям. Мы работаем с ними плечо к плечу для деэскалации, а также по подготовке вероятных ограничительных мер как возможного ответа на агрессивные действия России», - подчеркнул официальный представитель ЕС.