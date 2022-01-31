В ЕС рассказали о санкциях против РФ в случае вторжения

Евросоюз уже далеко продвинулся в работе по подготовке ограничительных мер, которые могут быть применены в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины, но их тип и объем будут напрямую зависеть от характера и объема агрессивных действий российской стороны.﻿ Об этом в Брюсселе на брифинге сказал официальный представитель ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ.

«Мы учитываем все возможные варианты санкций как реакции на вероятные действия России против Украины. Поэтому в случае дальнейшей агрессии против Украины агрессор будет иметь серьезные политические последствия и экономическую цену. Как всегда, когда речь заходит о санкциях, мы не раскрываем детали на этой стадии. Масштаб и тип санкций, принятых ЕС на случай каких-либо действий России против Украины или против ЕС, будут во многом зависеть от типа и масштаба действий российской стороны» , - подчеркнул Стано.

Он заметил, что сейчас Европейский Союз пытается решить проблемы с Россией на основе диалога, но если дипломатия и диалог терпят неудачу, ЕС готов к ее сдерживанию и применению ограничительных мер.

«Эта работа уже далеко продвинулась, и все предложения на столе, как недавно заметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но, даже если мы готовы к применению этих мер сдерживания и предотвращения, мы сконцентрированы на дипломатическом пути, пытаясь заставить Россию осуществить деэскалацию и присоединиться к серьезному диалогу обо всех тяжелых последствиях, которые это может иметь» , - сказал представитель ЕС.

Стано напомнил, что санкции ЕС являются обязательными к применению во всех странах-членах. Соответственно, если на территории ЕС находятся граждане РФ с российскими паспортами, к ним будут применяться эти ограничительные меры в полном объеме независимо от того, на территории какой страны-члена ЕС они находятся.