Украина использовала 40% газовых запасов

С начала отопительного сезона запасы газа Украины сократились на 40% (на 7,482 млрд куб. м) – до 11,217 млрд куб. м, сообщает Корреспондент.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза. При этом отбор газа 1-30 января на 8,6% ниже, чем за аналогичный период 2021 года (2,516 млрд куб. м).

В целом, в октябре запасы газа снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре - 1,984 млрд куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), в декабре - на 2,511 млрд куб. м (81 млн куб. м/сутки).

В прошлом году потребление газа в Украине снизилось на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составило 26,8 млрд. куб. м.