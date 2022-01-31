Столтенберг объяснил беспокойство НАТО действиями РФ

НАТО все еще опасается вторжения России в Украину, поскольку РФ требовала на переговорах по безопасности заведомо невыполнимых мер. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг бъяснил, почему обеспокоен присутствием российских войск вблизи Украины, сообщает Корреспондент.

"Они требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое" , - сказал он.

Столтенберг также заявил об отсутствии признаков того, что Россия замедляет темпы стягивания сил к границе с Украиной. Он настаивает, что РФ должна объяснить цели этой концентрации сил и пойти на деэскалацию.

"Для альянса невозможно не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны" , - прокомментировал Столтенберг заявления в Киеве о чрезмерной панике на Западе.

Кроме того, он заявил, что НАТО четко дала понять, что готова к диалогу с Россией.