Стилист рассказала, какие юбки войдут в тренды 2022 года

В 2022 году мода на юбки изменится, правда, за небольшим исключением – модели из кожи все еще будут актуальны. Популярность также получат юбки разной длинны с разрезами, мини в сдержанном стиле, а в прохладную погоду – стеганные, сообщает Обозреватель.

Какими вещами стоит пополнить свой гардероб, рассказала стилист Зоя Панина. Она опубликовала подборку актуальных юбок в Instagram, чтобы показать, как выглядеть стильно в этом года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выбрать стильную юбку. Источник: Instagram @ya_zoya_

Разрезы

Этот элемент эксперт назвала "писком писков". Разрезы могут украшать юбки разных стилей от макси до мини. Альтернатива – модели с запахом.

Юбки с разрезами. Источник: Instagram @ya_zoya_

Стеганные

Они теплые и милые, отлично подойдут под уютные свитера. В моде низкая посадка, которая, впрочем, требует подтянутой фигуры.

Стеганные юбки. Источник: Instagram @ya_zoya_

Мини

Короткие юбки снова в моде, а на вершине популярности – юбки-трапеции со складочками.

Мини-юбки. Источник: Instagram @ya_zoya_

Кожаные

Такие модели популярны уже несколько сезонов, но не спешат выходить из моды. Особенно стильным будет объединение двух трендов – кожаная юбка с разрезом сбоку.

Кожаные юбки. Источник: Instagram @ya_zoya_

Бахрома

Она может сделать праздничными не только костюм, блузу, платье или брюки, но и юбку. Чтобы носить бахрому на повседневной основе, ее советуют сочетать с базовыми вещами.

Юбки с бахромой. Источник: Instagram @ya_zoya_

А-силуэт из тонкого трикотажа

Подобные модели спокойных цветов станут отличным дополнением базовой капсулы. Кроме того, юбки А-силуэта подойдут разным типам фигуры.

Трикотажные юбки А-силуэта. Источник: Instagram @ya_zoya_

Накладные карманы

Такие юбки могут быть выполнены в разных стилях. Подбирать их придется тщательно, потому что они могут добавлять объема на бедрах.

Юбки с накладными карманами. Источник: Instagram @ya_zoya_

Асимметрия

Стилист рекомендовала обратить внимание на плиссе и горфе асимметричного кроя.