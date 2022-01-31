Украина и Польша договорились улучшить условия грузоперевозок

Министры инфраструктуры Украины и Польши – Александр Кубраков и Анджей Адамчик – на встрече 31 января договорились улучшить условия для грузовых перевозок между странами, сообщает Зеркало недели.

Об этом информирует Офис президента. Что именно договорились сделать:

как можно скорее отменить ограничения на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. Украина уведомит о конкретных сроках восстановления до 4 февраля;

существенно увеличить количество разрешений на международные грузовые перевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. Количество дополнительных разрешений и сроки их предоставления определит Комиссия по международным автомобильным перевозкам, дату проведения которой должны согласовать до 5 февраля;

до конца февраля разработать совместный план действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Польши и Украины;

инициировать пересмотр положений правительственного соглашения между Украиной и Польшей о международных автомобильных перевозках с 1992 года.

В общем заявлении подчеркивается, что все перечисленные пункты взаимосвязаны и должны быть реализованы в полном объеме.

Кроме того, стороны отметили заинтересованность польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз Украины" в этом направлении. Компания KGHM выразила готовность начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов.

Каждые полгода в украино-польских отношениях возникает высокое напряжение из-за квоты для автоперевозчиков, которую две страны согласовывают на условиях паритета. Вот уже несколько лет квота составляет 160 тысяч для каждой стороны. Но Киеву этого мало, и он хочет 200 тысяч разрешений в год и даже больше. Польша ведь — основное окно Украины в Европу: на эту страну приходится около 40% всех украинских грузовых перевозок в государства Евросоюза. Дефицит же разрешений ограничивает торговлю Украины со странами ЕС.