На канале "Украина" стартует грандиозное шоу "Игры талантов"

Уже 26 февраля в эфире телеканала "Украина" стартует грандиозное шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату Game of Talents. Телезрители познакомятся с более чем сотней удивительных участников и попытаются угадать, какими оригинальными талантами они обладают, сообщает Обозреватель.

В новом игровом шоу канала "Украина" за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен сразятся простые украинцы, помогать которым звезды шоу-бизнеса. Им нужно угадать скрытые таланты 11 человек, но сделать это будет непросто. Участники мастерски скроют свои уникальные способности, поэтому игрокам придется применить логику и интуицию, чтобы правильно распознать эти таланты.

Ведущим нового шоу будет певец DZIDZIO

"Шоу "Игры талантов" станет одним из самых масштабных шоу современного телевидения. Для участия в нашем проекте мы искали уникальные таланты по всему миру. И если привезти их в Украину – это обычное рабочее дело, то довезти их реквизит, среди которого ножи, сабли, скорпионы – это стало настоящим вызовом для команды проекта" , – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Ведущим нового шоу будет певец DZIDZIO.

Над зрелищными номерами проекта работают сразу четыре режиссера – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик, которые готовят для зрителей яркие постановки. Для каждого из более 130 талантливых участников они создали удивительные номера, которые лучше раскроют их умения.

Над зрелищными номерами проекта работают сразу четыре режиссера