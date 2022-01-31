В Минобороны ликвидируют Главное управление имущества
Министр обороны Алексей Резников называет Главное управление имущества и ресурсов Минобороны монстром с коммерческой составляющей, где сконцентрировано большинство коррупционных рисков в министерстве, и заявляет, что ликвидирует "этот Карфаген", сообщает Зеркало недели.
Об этом Резников заявил в интервью изданию "Левый берег".
"ГУМР будет разрушен, как Карфаген", - подчеркнул Министр.
"В структуре Министерства обороны есть разные подразделения, одно из них называется ГУМР – Главное управление имущества и ресурсов. Это монстр, образованный ранее, объединяющий в себе все, что касается коммерческой составляющей. Сегодня слово ГУМР имеет отрицательную коннотацию. Наибольшее количество примеров возможных коррупционных рисков сконцентрировано именно здесь. И я вам анонсирую, что ликвидирую ГУМР вообще как институт", – добавил Резников.
По словам министра обороны, ГУМР ждет реорганизация, структура будет разделена на несколько подразделений – Управление по работе с заказчиками, Управление корпоративными политиками, Управление отчуждением избыточного военного имущества и Центр управления землями Минобороны.
"Это будет юридическая ликвидация, реорганизация с сохранением правопреемства. Соответственно это приведет к существенному кадровому решению. Сегодня в ГУМР работает около 200 человек, которые там уже корни пустили. И бизнес, который со всем этим играет непубличным, непрозрачным способом, также будет разрушен. Это волевое решение. В ближайшее время она состоится юридически", – сказал Резников.