В Минобороны ликвидируют Главное управление имущества

Министр обороны Алексей Резников называет Главное управление имущества и ресурсов Минобороны монстром с коммерческой составляющей, где сконцентрировано большинство коррупционных рисков в министерстве, и заявляет, что ликвидирует "этот Карфаген", сообщает Зеркало недели.

Об этом Резников заявил в интервью изданию "Левый берег".

"ГУМР будет разрушен, как Карфаген" , - подчеркнул Министр.

"В структуре Министерства обороны есть разные подразделения, одно из них называется ГУМР – Главное управление имущества и ресурсов. Это монстр, образованный ранее, объединяющий в себе все, что касается коммерческой составляющей. Сегодня слово ГУМР имеет отрицательную коннотацию. Наибольшее количество примеров возможных коррупционных рисков сконцентрировано именно здесь. И я вам анонсирую, что ликвидирую ГУМР вообще как институт" , – добавил Резников.

По словам министра обороны, ГУМР ждет реорганизация, структура будет разделена на несколько подразделений – Управление по работе с заказчиками, Управление корпоративными политиками, Управление отчуждением избыточного военного имущества и Центр управления землями Минобороны.