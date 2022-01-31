Путин и Макрон снова обсудили Украину

Президенты Франции и Российской Федерации Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры. Говорили об Украине и "гарантиях безопасности", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы сайта президента Российской Федерации Владимира Путина. Отмечается, что стороны подняли вопрос о ситуации вокруг Украины и так называемых "гарантиях безопасности" от Российской Федерации.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции" , - пишет пресс-служба президента России.

Макрон и Путин уже проводили телефонные переговоры 28 января. Говорили о деэскалации ситуации вокруг украинских границ. После переговоров с Путиным - глава Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.