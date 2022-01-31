В Украине стартует регистрация на основную сессию ВНО

В Украине стартует регистрация на основную сессию ВНО

Во вторник, 1 февраля, в Украине начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. Она продлится до 9 марта, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram﻿. Основная сессия ВНО будет проходить с 23 мая по 17 июня.

"Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из пяти учебных предметов. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам", - написал министр.

Отметим, что тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

  • физика 23 мая
  • химия 26 мая
  • украинский язык, украинский язык и литература 31 мая
  • математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
  • английский язык 7 июня
  • история Украины 10 июня
  • география 14 июня
  • биология 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

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