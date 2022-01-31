В Украине стартует регистрация на основную сессию ВНО

Во вторник, 1 февраля, в Украине начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. Она продлится до 9 марта, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram﻿. Основная сессия ВНО будет проходить с 23 мая по 17 июня.

"Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из пяти учебных предметов. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам" , - написал министр.

Отметим, что тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика 23 мая

химия 26 мая

украинский язык, украинский язык и литература 31 мая

математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня

испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня

английский язык 7 июня

история Украины 10 июня

география 14 июня

биология 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.