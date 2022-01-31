ЕК завтра утвердит решение о €1,2 млрд финпомощи для Украины

Еврокомиссия во вторник намерена принять пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро.﻿ Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмигалем в Киеве, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС работает над поддержкой Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе.

"Еврокомиссия завтра намерена принять новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Это следует за принципиальным объявлением на прошлой неделе" , - сказал Домбровскис.

"Мы надеемся перечислить первый транш 600 миллионов евро как можно скорее. Для этого нам нужно скорейшее одобрение в Европарламенте и Совете ЕС, а также договоренность с украинскими властями относительно сфер реформ и ратификация меморандума понимания Верховной радой" , - отметил он.

По его словам, эта программа, как и другие, связана с программами, которые Украина имеет с МВФ.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила на прошлой неделе о новом пакете финансовой помощи Украине по экстренным займам и грантам.