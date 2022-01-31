Белый дом подтвердил готовность санкций против кремлевской элиты

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российской элиты и членов их семей и введут их в случае нового вторжения РФ в Украину, сообщает Новое время.

По словам Псаки, США разработали пакеты санкций в сотрудничестве с партнерами и союзниками. Речь о приближенных и людях из ближайшего окружения Кремля, которые, по данным Вашингтона, играют роль в принятии решений российским правительством и дестабилизационных действиях Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что эти люди являются уязвимыми мишенями из-за «глубоких финансовых связей» с Западом, и санкции нанесут им ущерб.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Санкции могут коснуться российских банков, компаний и экспорта в РФ. Байден также не исключил введение персональных санкций против Владимира Путина.