Пентагон не получал приказ о переброске войск США в Европу

Представитель Пентагона Джон Кирби опроверг начало переброски войск США в Европу. Он заявил, что ведомство пока не получало приказ, сообщает Лента.Ру.

"Они не получали приказа о развертывани ﻿ и. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы - ред.)" , — сказал Кирби на брифинге.

По его словам, 8,5 тысячи военных, которые ранее получили приказ быть готовыми к отправке на усиление "восточного фланга" НАТО, представляют собой вклад США в коллективные силы быстрого реагирования.

Также Кирби уточнил, что президент США Джо Байден мог говорить о дополнительных контингентах для развертывания на основе договоренностей с отдельными странами.