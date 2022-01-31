Ратификацию соглашения с ЕС об открытом небе отложили

Вступление соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС откладывается по меньшей мере до марта 2022 года - в связи задержкой в процедуре его ратификации, сообщает Корреспондент.

"Министерством проводится работа по ратификации соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Проект Закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады Украины" , - информирует Мининфраструктуры.

Как добавляет ведомство, для практической имплементации положений договора ведомство формирует состав украинской части совместного комитета по работе представителей Украины и ЕС над реализацией соглашения. С европейской стороной уже согласована дорожная карта по имплементации соглашения.