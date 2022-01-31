СБУ разоблачила миллионные хищения на водоснабжении Кропивницкого

В Кропивницком предприниматели украли миллионы на ремонте объектов критической инфраструктуры - это могло спровоцировать экологическую катастрофу регионального масштаба, сообщает Корреспондент.

По данным СБУ, бизнесмены наживались на средствах, выделенных на реконструкцию объекта критической инфраструктуры. Они украли около 3 млн гривен на переоборудование системы водоснабжения Кропивницкого. При этом вместо сертифицированного оборудования они использовали некачественные системы неизвестного происхождения. Оборудование уже установили, но не ввели в эксплуатацию. Теперь решается вопрос его замены.

"В 2018 году фирма-подрядчик выиграла тендер на переоборудование системы водоснабжения и водоочистки города на 63 млн гривен. Договор предусматривал выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений и строительству цеха механического обезвоживания" , - сказано в сообщении.

Злоумышленники поставили под угрозу бесперебойное снабжение питьевой водой жителей Кропивницкого и экологическую безопасность региона. В случае неисправности, оборудование могло бы привести к загрязнению водных объектов, которые обеспечивают население города питьевой водой.