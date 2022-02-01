Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака

Сегодня – совершенно особый день. Ведь утром, в новолуние, начинается новый год по китайскому календарю – год Тигра. Отличный момент, чтобы начинать новые дела и планировать свое будущее. А еще сегодня хорошо загадывать желания, они непременно сбудутся. Рассчитывайте свои силы, сообщает Сегодня.

В первый день года Тигра Раки будут тревожиться, а Скорпионы постараются остаться дома – прогноз астролога на вторник.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 февраля для Овнов: дела сегодня пойдут без проблем, настроение будет бодрым. Предстоит много общения, разговоров с друзьями, веселья. Вероятны интересные знакомства. Ждите хороших новостей. Удача сопровождает в поездках.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 1 февраля для Тельцов: день неплохой, вы почувствуете прилив энергии. Плохо сидеть без дела, надо чем-то заниматься. Иначе вы будете раздражительны. Полезно заниматься спортом или физической работой. Также будете ощущать прилив сексуальной энергии. Можете сегодня заработать или что-то выгодно продать. Также вероятны покупки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 февраля для Близнецов: день обещает оказаться позитивным, творческим. Вы правильно поступаете, у вас много энергии. Дела должны пойти наилучшим образом. Может быть легкая тревожность, но постепенно вы развеселитесь. Полезно действовать в команде, хорошо обсуждать важные вопросы с начальством и заодно просить его о повышении зарплаты или других бонусах.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 февраля для Раков: вас видимо что-то тревожит, нервирует. Может быть дело в том, что коллеги ил приятели ведут себя по отношению к вам неправильно. Возрастает риск конфликтов. Момент неподходящий для активных действий – сперва все надо основательно обдумать. Могут быть финансовые поступления или хорошие новости о деньгах.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 1 февраля для Львов: случится что-то хорошее. Может быть у вас прекрасное любовное свидание или милый ужин с партнером по браку. Или же вы проводите время в компании верного, старого друга и общение с ним придает уверенности. Можете получить подарок или выгодно что-то купить. У вас будет бодрое, легкое настроение. Вероятны небольшие поездки.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 февраля для Дев: вы слишком раздражительны, вероятно, чем-то не удовлетворены. Или же вас подкалывают приятели, посмеиваются над вами, и это вас нервируют. Эмоции могут помешать вам добиться максимального успеха. Надо собраться. Чем быстрее вы осуществите задуманное, тем выше будет награда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 февраля для Весов: у вас впереди – хороший день. Строго говоря, вам даже не надо ничего делать, все решается без вас. Можете немного рискнуть, но риск тонкая штука, и здесь всегда надо знать меру. Вам сейчас не нужны никакие советы – вы и сами знаете, как поступить. Можете общаться в соцсетях с каким-то важным человеком. Это будет очень полезный опыт.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 1 февраля для Скорпионов: ваша проблема – вы сами. Чем активнее вы сейчас действуете, тем больше возникает трудностей. Поэтому полезно сегодня важных дел не предпринимать. Хорошо провести этот день дома, работать удаленно, общаться с семьей или заниматься домашними делами. Все остальное заставляет вас рычать и нервничать. Не опаздывайте и не разбалтывайте секретов.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 1 февраля для Стрельцов: позитивный и бодрый день. Вас ждут встречи, полезные знакомства и дружеское общение. В голову придет интересная мысль, и вы будете обсуждать ее с друзьями. У вас могут попросить совета. Настроение будет хорошим, а под вечер оно еще больше улучшится.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 февраля для Козерогов: сейчас тот момент, когда ваш прагматизм и меркантильность могут стать чрезмерными. Вы склонны действовать слишком рационально, и тем шокируете окружающих. Не все продается и покупается, дружбу не купишь. Хотя сегодня вы можете неплохо заработать. Но добавьте немного альтруизма – и вы добьетесь того, чего хотите на самом деле.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 1 февраля для Водолеев: вы сейчас на пике активности. Дела должны пойти неплохо. Особенно потому, что вы начали действовать решительно – и прогресс сразу стал заметен. Вторая половина дня очень благоприятна. Сумеете добиться задуманного и осуществить свои желания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 февраля для Рыб: все бы ничего, но возможны задержки в делах или досадные мелочами. Не стоит это драматизировать. Полезно работать в одиночестве, и вообще больше времени лучше проводить наедине со своими мыслями, мечтами. Как знать, может быть скоро все это начнет сбываться.