В Швейцарии при строительстве нашли амфитеатр Римской империи

Швейцарские археологи нашли руины амфитеатра римской эпохи, где, предположительно, проходили гладиаторские бои и охота на животных. По мнению исследователей, строение датируется IV веком, что делает его самым молодым амфитеатром в Римской империи их всех известных, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте кантона Аргау, открытие было сделано во время строительных работ на тот месте, где некогда располагался древнеримский город Августа-Раурика (был основан Луцием Мунатием Планком около 44 г. до н.э. в окрестностях местного племени рауриков (народ в Галлии).

Сейчас этот город называется Кайзераугст (коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау. Входит в состав округа Рейнфельден). Он находится примерно в 11 километрах к востоку от города Базель, недалеко от границы с Германией и Францией.

В Швейцарии нашли римский амфитеатр. Источник: Сайт кантона Аргау

На амфитеатр наткнулись во время строительства новой лодочной станции для Базельского гребного клуба. Специалисты во время работ обнажили стены, сооруженные овальным кольцом, длиной около 50 метров и шириной 40 метров к западу от форта Кайзераугст.

К слову, неподалеку располагается Castrum Rauracense, позднеримский форт, построенный на северной границе Римской империи примерно в 300 году нашей эры.

Это уже второй амфитеатр в кантоне Аргау. Источник: Сайт кантона Аргау

Арену нашли на территории, где располагался город Августа-Раурика. Источник: Сайт кантона Аргау

Археологи обнаружили большие ворота на южной стороне амфитеатра, а также два входа по бокам. У другого входа – с западной стороны – сохранились блоки из песчаника. Примечательно, что на внутренних стенах строения остались следы штукатурки, а также отпечаток столба от деревянных трибун или сидений.

"Все доказательства, собранные воедино – овальная форма, входы и размещение главного столба для трибуны – говорят в пользу толкования строения как именно амфитеатра" , – сказано в заявлении представителей Департамента образования, культуры и спорта кантона Аргау.

По словам исследователей, это третье на сегодняшний день подобное строение, обнаруженное в Августе-Раурике, где сейчас оборудован музей под открытым небом. На сегодняшний день в Швейцарии найдено восемь древнеримских амфитеатров.

Амфитеатр обнаружили во время строительства. Источник: Сайт кантона Аргау

Известно, что первая территория современной Швейцарии, завоеванная римлянами, находилась на юге кантона Тичино и была захвачена после победы над кельтским племенем Инсубры в 222 году до нашей эры. Далее Цезарь завоевал Альпы.

Во время правления римлян на территории современной Швейцарии были построены храмы, амфитеатры, проведены дороги, акведуки. В это же время толчок к развитию получили торговля и искусство. Правление римлян продолжалось на данных территориях около 500 лет. Дале на смену римскому правлению пришли варварские племена. В это же время на территорию нынешней Швейцарии стало проникать христианство.