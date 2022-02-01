Врачи рассказали о пользе белка и назвали его источники

Пожалуй, нет в мире человека, хоть чего-то не слышавшего или не знавшего о белке. Это один из трех основных макроэлементов, составляющих наш рацион. И если о пользе жиров и углеводов еще некоторые спорят, то необходимость белка для человека не вызывает возражений, ведь он является питательным веществом, отвечающим за многие функции нашего тела, например, строительство костей, клеток и мышц, а также выработка гормонов и антител, сообщает Обозреватель.

Существует множество способов восполнить уровень макроэлемента в организме, а диетологи даже разрабатывают специальные диеты, основанные на увеличении его в рационе.

Снижает аппетит и желание перекусить

Потребление белков, жиров и углеводов по-разному влияет на наш организм. Исследования доказывают, что наибольшую сытость придают белковые продукты, даже если вы потребляете их в меньшем количестве. Это связано с тем, что белок снижает уровень гормона голода грелина и заставляет вас ощущать себя сытыми.

Иногда вечером или ночью у нас возникает желание перекусить, не связанное с чувством голода. В таком случае мы, как правило, лакомимся чем-то вредным, а затем имеем избыточный вес. Ученые советуют увеличить количество белков в рационе на 25%, поскольку эксперимент свидетельствует, что это снижает тягу к пище на 60%, а желание перекусить на ночь – наполовину.

Польза для костей

Есть мнение, что белок негативно влияет на костную ткань, поскольку увеличивает кислотную нагрузку, вымывающую кальций из организма.

Однако исследования опровергают этот факт и показывают, что увеличение его уровня в рационе несет большую пользу, потому что поддерживает костную массу и защищает от остеопороза и переломов.

Улучшает метаболизм

Прием пищи ускоряет метаболические процессы на время. Это вызвано тем, что тело использует калории для переваривания пищи и превращения ее в энергию. Однако не все продукты срабатывают одинаково.

Было доказано, что потребление белков больше ускоряет метаболизм по сравнению с жирами и углеводами. Один из экспериментов также установил, что участники, придерживавшиеся высокобелковой диеты сжигали на 260 калорий больше других, что приравнивалось к часу физических упражнений средней интенсивности.

Снижает давление и не вредит здоровым почкам

Высокое АД – причина многих серьезных заболеваний. Научные данные свидетельствуют, что увеличение количества потребляемого белка помогает не только стабилизировать давление, но и снижает уровень "плохого" холестерина.

Людям, имеющим определенные заболевания почек, рекомендуется уменьшать потребление белка, однако остальным он совершенно не повредит, а только принесет пользу.

Увеличивает мышечную массу и помогает восстановиться

Белок – это строительный материал для наших мышц, поэтому необходимое его количество способствует наращиванию массы и увеличению силы. Если вы занимаетесь спортом и имеете значительную физическую нагрузку, следует следить за тем, чтобы количество белков в рационе было достаточным.

Также исследования свидетельствуют, что увеличение его потребления помогает скорейшему выздоровлению и восстановлению после травм.

Как видим, пользу белка сложно переоценить, а его дефицит чреват серьезными расстройствами в работе организма. Какова его потребность и как пополнить запасы? Издание Healthline ответило на эти вопросы.

Специалисты утверждают, что норма суточного потребления белков составляет 0,75 г на килограмм массы тела, то есть примерно 46 г для женщин и 56 г для мужчин. Это минимальный расчет, который будет варьироваться в зависимости от возраста, веса, физической активности и общего здоровья.

Среди основных источников белка называют:

Яйца

Сыр, молоко и греческий йогурт

Миндаль

Курятину и постную говядину

Овес, киноа и чечевицу

Брокколи и брюссельскую капусту

Тунец

Рыбу и морепродукты

Арахис и тыквенные семена

Белок – важный питательный элемент, который отвечает за полноценную работу многих систем организма. Сегодня фармацевтическая индустрия предлагает множество добавок для увеличения его уровня, однако на вашем столе всегда можно найти натуральные продукты, которые полностью способны удовлетворить потребность в этом элементе и продлить ваше здоровье и долголетие.