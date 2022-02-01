Курс валют НБУ на 1 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 31 января, снизился до отметки 28.46 за 1 доллар.

Курс евро упал на 28 коп. до 31.75 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 5 коп. до 3.67 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 32 коп. до 38.18 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 35 коп. до 30.50 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 8 коп. до 6.92 за 1 польский злотый.