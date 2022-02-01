Курс валют НБУ на 1 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 31 января, снизился до отметки 28.46 за 1 доллар.
Курс евро упал на 28 коп. до 31.75 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 5 коп. до 3.67 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 32 коп. до 38.18 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 35 коп. до 30.50 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 8 коп. до 6.92 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.455500
|EUR
|Евро
|31.746400
|RUB
|Рубль
|0.366590
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.183000
|CHF
|Швейцарский франк
|30.503800
|PLN
|Польский злотый
|6.915100