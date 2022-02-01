США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну из-за непредсказуемой ситуации в регионе, сообщает Деловая столица.

"Государственный департамент 31 января 2022 отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать" , — говорится в заявлении.

В ведомстве пишут, что на фоне необычной военной активности России у границы с Украиной, что вызывает обеспокоенность, граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны учесть, что ситуация в регионе непредсказуема.

Также в Госдепе предупредили американцев о произвольном применении законов в стране и угрозе задержания.