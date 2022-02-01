Медики рассказали, кому грозит тяжелый "Омикрон"

В Японии медики зафиксировали заметное увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом "Омикрон", сообщает Корреспондент.

Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы" , - заявил директор медучреждения Акира Кано.

По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" "Омикрона" далеки от того, что он видел на практике.