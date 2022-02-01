В "Дії" появились новые COVID-сертификаты

В мобильном приложении "Дія" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе вакцины от коронавируса - их могут сгенерировать только те, кто ее получил, сообщает УНИАН.

Накануне в Минцифры анонсировали, что документ станет доступным лишь в конце текущей недели, хотя, как показала практика, получить его можно уже сейчас. Для этого, как и ранее, необходимо сгенерировать в приложении новый сертификат, и если вы уже сделали третью прививку, информация о ней появится в новой версии документа.

Пользователь может получить как внутренний, так и международный документ. После этого действие предыдущего сертификата о вакцинации продлевается на 270 дней с момента получения третьей прививки. В новом сертификате указана информация с названием препарата, которым была сделана бустерная доза прививки.

Так выглядит новая версия COVID-сертификата / скриншот

Отметим, по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании бустерную дозу получили более 339 тысяч украинцев. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация бустерной дозой повышает уровень защиты от коронавируса до 80%, в том числе и от штамма "Омикрон".