Sony купила студию видеоигр, от которой отказался Microsoft

Компания Sony объявила о приобретении студии Bungie – создателя Halo. Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов, сообщает Сегодня.

После того, как Microsoft купил создателя Warcraft за 70 млрд долларов, Sony – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся видеоиграми, решила пойти по стопам Билла Гейтса.

Сейчас Bungie делает популярную игровую франшизу Destiny и была первоначальным разработчиком Halo.

Шаг Sony обостряет конкуренцию с Microsoft – ведь игры Bungie рассчитаны именно на Xbox, принадлежащий компании Гейтса, как, впрочем, и Halo.

Microsoft ранее владел и Bungie, но отказался от самой игровой студии в 2007 году, оставив себе только интеллектуальные права на франшизу Halo.

Sony заверила, что Bungie проложит работу в статусе независимой дочерней студии с собственным руководством, и авторов игр не будут ограничивать в выборе платформ.

Это означает, что Sony не обязывает Bungie немедленно перевести свои игры на Play Station, но ищет способ конкурировать с Microsoft, совершившему крупнейшую сделку в истории видеоигр.

Интересно, что Bungie базируется недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Подразделение видеоигр Sony сосредоточено в Сан-Матео, Калифорния.