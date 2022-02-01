Топ-10 автомобилей, которые очень трудно продать на "вторичке"

Автомобильные эксперты назвали машины, на продажу которых уходит не один месяц, сообщает Судебно-юридическая газета.

Какие автомобили находятся в категории труднопродаваемых:

1. Opel Kadett, Peugeot 405 и прочие ретро-автомобили

Для успешной продажи классики есть условие: машина должна быть в прекрасном состоянии или иметь интересную историю. Последнее особенно важно для коллекционных экземпляров. Однако спрос на любые раритеты далек от массового, и рассчитывать на быструю сделку нельзя. Дело не только в стоимости. Даже при самой низкой цене поиск заинтересованного покупателя может затянуться на несколько лет: трудно найти человека, которому такой товар действительно нужен.

2. BMW i3 и другие электромобили

Данный немецкий ситикар очень неплох, но продается ненамного быстрее предыдущего. Да, это современный автомобиль с немалыми возможностями и большим потенциалом, но все же время электромобилей у нас еще толком не пришло из-за неразвитости инфраструктуры. К этой модели наряду с другими электрокарами до сих пор относятся как к некоему эксперименту. Сложно сказать, насколько они полезны в наших реалиях и как долго прослужат, но одно можно прогнозировать сразу: ремонт будет недешевым.

3. Ford Transit Custom и небольшие коммерческие фургоны

Данный вид транспорта довольно востребованный, но предложения в среднем ждут покупателя около 30-40 дней, а некоторые представители сегмента вроде Ford Transit Custom – свыше полутора месяцев. Он должен был составить конкуренцию семейным машинам, но в РФ маневр не удался. Да, он почти совершенен технически и относительно дешев, но в 99% случаев им интересуются лишь коммерсанты.

4. Volvo S90 и иные «переходные» модели

Покупателя долго ищут и многие качественные модели бизнес-класса, такие как Volvo S90. Почему, остается загадкой, ведь это хорошо оснащенный, безопасный, вместительный и симпатичный на вид автомобиль. Вероятно, проблема в цене и позиционировании: это уже тот сектор, где многие водители могут найти более роскошные люксовые авто.

5. Porsche Panamera и другая «элита»

В данном случае трудности продажи связаны с особенностями потребительской фокус-группы. Те, кому по карману Porsche, не очень-то падки на товары б/у, даже если это престижный Panamera. Они могут позволить себе и длительный поиск идеальной новой машины, и прямой импорт из Западной Европы, поэтому выставленные на вторичном рынке экземпляры вызывают слабый интерес. В этом секторе рынка покупатели крайне привередливы и долго думают, прежде чем принять решение.

6. Ряд моделей Fiat

С Фиатами в целом проблем нет, но только с популярными моделями. Если вам вздумается продать, к примеру, Fiat Croma, придется конкурировать с массой более популярных, красивых и желанных соперников. Мало распространенные модели всегда нелегко продавать. Если нужна простая машина с хорошим доступом к запчастям, кто будет вводить в поисковике «Fiat Idea»? Если человек сознательно ищет нечто подобное, его скорее соблазнит Opel Meriva или Volkswagen Golf Plus.

7. Alfa Romeo и подобная экзотика

У любой модели есть свои ценители и критики – неважно, насколько она хороша. Альфы, выставленные на продажу достаточно дешево, быстро нашли бы новых владельцев, если бы не пара препятствий.

Во-первых, сложности с ремонтом и запчастями – опять же, из-за отсутствия широкого распространения в РФ. Во-вторых, чтобы поддерживать такие машины, нужно вложить много сердца и денег. Хорошую найти сложно, и обойдется она дорого как в покупке, так и в содержании, поэтому за Альфами при всем их великолепии очереди не выстраиваются.

Интересно, что продать автомобиль в хорошем состоянии не очень сложно, однако некоторые модели вроде Alfa Romeo 166 – это уже проблема. Особенно если в качестве двигателя используется агрегат, отличный от традиционного V6 Busso.

Сложности возникают и с другими моделями, включая 159 и Brera: как правило, у их ценителей уже есть «рабочий» автомобиль, а купленный будет рассматриваться как хобби. «Альфисты» находятся не в лучшем положении, чем владельцы других экзотических машин.

8. Американские марки

К плохо продающимся машинам можно приписать и все американские, хотя здесь нет однозначного мнения. Популярные внедорожники и пикапы от Ford, Jeep, Cadillac, Chevrolet и GMC продаются намного легче, чем, например, продукты Mercury, Dodge, Chrysler, Saturn или Pontiac.

9. Продукты «умерших» брендов

Есть множество марок, которые никогда не предлагали свою продукцию у нас или давно ушли со здешнего рынка. Есть и такие, что вообще прекратили свое существование. Да, их продукты все еще могут привозиться из-за рубежа и обслуживаться в местных мастерских. Но к ним не так-то просто найти детали кузова, элементы интерьера и прочие запчасти.

Некоторые вопросы решаются посредством взаимозаменяемых механических компонентов, но поиски оригинальной фары, крыла или крышки багажника обычно сводится к необходимости покупки подержанного донора – как правило, довольно дорогого. Если модель когда-то была популярной, это еще полбеды. Но если нет, возникают проблемы.

Среди брендов, которые больше не существуют – Rover и Saab. Запчасти для их автомобилей исчезают, а продажа превращается в кошмар. Не потому, что машины плохие, особенно если речь идет о лучших моделях вроде Saab 9-5 или Rover 75. Но в силу своего возраста они становятся все менее интересными для покупателя.

10. Странные модели и версии

В линейках даже самых популярных брендов периодически появлялись странные модели, оказавшиеся неудачными, если не совершенно провальными. Например, Opel Signum – та же Vectra, только менее практичная. Или универсал Jaguar X-Type, который совершенно не вписывается в модельный ряд британских автомобилей класса люкс. Он тесен, непрактичен, сложен в ремонте и дорог – для него действительно нужен энтузиаст.

Положение немного спасает родство с Ford Mondeo, но при глубоком изучении темы это родство встречается только в описаниях и обзорах, а не в автомагазинах, и, как правило, начинается и заканчивается двигателями.

Теоретически такая «машина со спортивным колоритом» может казаться лучше, красивее и желательнее конкурентов от Ауди и БМВ, но где-то за пределами прагматизма. Аналогичная история с Lexus CT200h, который фактически является Toyota Auris, но во всем обходится ощутимо дороже, от приобретения до обслуживания.

Хонды пользуются хорошей репутацией, но вам должно повезти, чтобы продать Pilot, Insight, Element или Stream. Аналогично с Hyundai, которой больше не нужно бороться за популярность, но такие модели, как Matrix или Veloster, это делают.

К странным версиям также относятся внедорожники с… приводом на одну ось. Простой пример – «кастрированные» вариации Jeep и Chevrolet, предлагающиеся как альтернатива полноприводным. Стоят они дешевле, но любые внедорожники, включая ниссаны, тойоты, форды, фольксвагены и т.д., намного легче продать с полным приводом, чем с двухколесным.

Еще дольше ищут новых хозяев модели, имеющие неблагозвучные названия в русскоязычном произношении. Chevy Trax, например, Daewoo Kalos, Isuzu Trooper, Proton Perdana, Opel Mocha, Ferrari Pista или Pagani Huayra. Неудивительно, что многие покупатели обходят их стороной. Хотя есть и те, кто намеренно ищет такой автомобиль.