Членам СНБО запрещено покидать Украину без разрешения Зеленского – Данилов

На фоне угрозы вторжения России членам Совета национальной безопасности и обороны запрещено покидать Украину без разрешения президента. Они могут выехать в командировку или по другим вопросам только после соответствующего решения Владимира Зеленского, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Единственное ограничение, которое сегодня действует у нас, я могу сказать, это не большая тайна — члены СНБО без разрешения верховного главнокомандующего — президента Украины — не могут покидать нашу страну" , — сказал он.

Данилов рассказал, что в Совете национальной безопасности и обороны все прописано, в том числе и на случай киберугроз, авиаугроз и любой угрозы нацбезопасности.

По его словам, в случае российской агрессии сразу соберется СНБО и президенту Владимиру Зеленскому предложат подписать указ о введении военного положения. Его в течение 48 часов должна будет утвердить Верховная Рада.