Сообщения о минировании объектов поступают из РФ, ОРДЛО и Беларуси – Монастырский

Более 70% звонков с сообщениями о якобы минировании объектов в Украине поступают из России, ещё 10% - из Беларуси, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Интерфакс-Украина.

"С начала года у нас около тысячи сообщений о минировании относительно десяти тысяч объектов по всей Украине" , - сказал министр в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что массовость сообщений о псевдоминировании объектов является элементом гибридной войны.

"Это организованное явление. Конечно, мы понимаем, откуда идет угроза. Очень четко отслеживаются ip-адреса и телефоны, с которых поступают сообщения. Более 70% - это РФ, ОРДЛО и еще есть "новинка" – около 10% таких звонков поступают из Республики Беларусь за последние несколько месяцев" , - рассказал Монастырский.

По его словам, сообщения о якобы минировании, которые поступают с территории Украины, также отслеживаются СБУ и киберполицией, виновные привлекаются к ответственности. Монастырский добавил, что часто о псевдоминированиях сообщают несовершеннолетние.

Говоря о том, какой должна быть реакция правоохранителей в связи с массовостью анонимных сообщений о якобы минировании объектов, глава МВД сказал:

"Мы изменили формат работы правоохранительных органов и реагирование на такие случаи. Первой приезжает полиция, например, патрульная. Полицейские полностью прошли инструктаж со взрывотехниками и сразу же приступают к осмотру объекта и дают предварительно заключение, есть ли угроза. Если такая угроза есть, то взрывотехники определяют этот объект приоритетным и соответствующим образом реагируют".

По словам главы МВД, в других случаях, когда предварительно не устанавливается наличие угроз, проверка происходит без препятствования работе объекта – вокзала, школы и т.д.

"Вопрос "минирования" стал рутинным. Мы должны понимать, что сто процентов этих сообщений были псевдоминированием. Поэтому надо сохранять спокойствие в такой ситуации и понимать, что специалисты могут быстро провести осмотр и дать ответ, есть ли угроза" , - сказал Монастырский.