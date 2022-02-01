Цукерберг продал криптовалютный проект Diem

Ассоциация Diem объявила о продаже своей интеллектуальной собственности Silvergate Capital Corporation. Сумма следки составила $132 млн акциями и $50 млн наличными, сообщает Новое время.

Ассоциация Diem (экс-криптопроект Facebook Libra) объявила о продаже своей интеллектуальной собственности и других активов Silvergate Capital Corporation, говорится в сообщении компании.

Гендиректор ассоциации Стюарт Леви заявил, что Diem Association и ее подразделения начнут сворачивать работу в ближайшее время.

Как говорится в сообщении Silvergate, компания заплатила за проект Diem $132 млн акциями и $50 млн наличными. Банк планирует использовать проект для улучшения существующей инфраструктуры стейблкоина.

О том, что компания Meta заинтересована в продаже криптопроекта Diem агентство Bloomberg сообщало еще в конце января.

Напомним, что Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в июне 2019 года. Однако вскоре криптовалюта Facebook подверглась критике регуляторов в США и Евросоюзе. В ЕС хождение криптовалюты Libra запретили и заявили о необходимости разработать законы, которые будут регулировать оборот криптовалют. Также из проекта Libra начали уходить инвесторы. Первыми из проекта вышли MasterCard, Visa и PayPal.

Позже Bloomberg сообщил о планах Facebook превратить Libra в аналог платежной системы и добавить поддержку других цифровых валют, включая выпущенные центральными банками.

В мае 2020 года Facebook переименовала цифровой кошелек Calibra в Novi и поручила управление проектом дочерней компании. С помощью этого ребрендинга Facebook пытался подчеркнуть, что проект криптовалюты Libra сам по себе не является проектом компании, в то время как Facebook является одним из участников ассоциации Libra.

В декабре 2020 года криптовалюту Libra переименовали в Diem. В мае 2021 года Diem заявила, что выпустит криптовалюту, а эмитентом станет Silvergate Bank.