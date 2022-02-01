Великобритания выделит Украине 88 млн фунтов стерлингов
Правительство Великобритании планирует предоставить Украине помощь в размере 88 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетической безопасности, заявили в пресс-службе британского правительства, сообщает Интерфакс-Украина.
"Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, что укрепило способность страны противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 млн фунтов стерлингов, в том числе из Фонда надлежащего управления Великобритании, о котором было объявлено сегодня, поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России" , - отмечается в сообщении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил неизменную и непреклонную поддержку Британией суверенитета Украины и напомнил, что дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия.
"Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить. Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития" , - заявил Джонсон.