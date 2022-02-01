Ученые назвали симптомы нового подвида штамма "Омикрон"
В Британии ученые определили главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" - BA.2. Одним из них является непрерывный кашель, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Соответствующее заключение обнародовано по данным Национальной системы здравоохранения (NHS) страны.
Симптомы BA.2
По данным британских ученых, в главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" входят:
- высокая температура,
- непрерывный кашель,
- потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.
Отмечено, что при обнаружении вышеупомянутых симптомов рекомендуется обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.
Как отмечается, если результат теста оказался положительным, необходимо пойти на пятидневную самоизоляцию.
Ученые добавляют, что подвид штамма "Омикрон" в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм, хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.
Что известно о BA.2?
По данным британских ученых, вариант BA.2 штамма "Омикрон" может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".
Вместе с тем в Дании специалисты также констатировали, что подвид "Омикрона" более заразен, чем распространенный BA.1. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей.