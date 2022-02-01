Tesla заблокирует кресла "беспокойных" водителей и пассажиров

Обновление прошивки электрокаров Tesla обычно расширяет список их функций. Но похоже, что в грядущей версии ПО владельцев Model 3 и Model Y ждёт небольшой «даунгрейд» фирменных автомобилей, связанный с возможностью регулировки водительского и пассажирского сидения, сообщает 4PDA.

Соответствующие строки кода энтузиасты обнаружили в новой тестовой версии фирменного софта.

По данным инсайдеров, Tesla планирует блокировать функцию регулировки сидений для пассажиров и водителей, который слишком долго возятся с настройками. Система контроля под кодовым названием seat abuse будет автоматически отключать приводы кресел при слишком частом изменении их угла наклона и положения.

Соответствующее уведомление будет отображаться на экране бортового компьютера. В коде тестовой прошивки для Model 3 и Model Y было найдено несколько вариантов предупреждающего сообщения: «Мотор механизма перемещения сидения недоступен из-за чрезмерного использования», «Подождите 5 минут для повторной регулировки сидения», «Обнаружено чрезмерное использование механизма перемещения сидения».

По неподтверждённой информации, причиной будущего ограничения стали участившиеся обращения автовладельцев в сервисные из-за частых поломок этого элемента салона автомобиля. Также известно, что Tesla сменила поставщика передних сидений для фирменных электрокаров — их будет производить компания Brose, расположенная в Германии.