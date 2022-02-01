В Италии выявлено масштабное мошенничество с коронавирусными льготами

Финансовая гвардия Италии выявила крупнейшее мошенничество с государственными льготами, направленными на поддержку бизнеса во время пандемии коронавируса, сообщает Российская газета.

440 миллионов евро в итоге оказались в руках мошенников, которые не имели никакого права на помощь государства. В поле зрения полиции преступная группа попала в рамках финансового мониторинга банковских операций - подозрительные транзакции поступали со счетов компаний-банкротов.

Всего под расследованием находится 78 человек, 35 из них уже арестовано. Помимо получения незаконной коронавирусной помощи, подозреваемые также использовали схемы доступа к средствам, выделяемым на борьбу с последствиями землетрясений.

Отмывали полученные средства мошенники за счет вложений в криптовалюты и покупки драгоценных металлов. А во время обысков полицейские находили целые чемоданы, набитые купюрами.

Итальянские СМИ подчеркивают особый цинизм преступников, наживавшихся на пандемии.