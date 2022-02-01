Налоговая перевыполнила январский план по поступлениям

Государственная налоговая служба Украины выполнила план января 2022 года на 111,3%, дополнительно собрав в государственный бюджет 4,4 млрд грн, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Глава налогового комитета парламента проинформировал также, что по итогам прошлого года план по поступлениям от налогов в Государственный бюджет Украины перевыполнен на 10 млрд грн или на 30%.

"Редкий год, когда план выполнялся. Год к году мы перевыполнили бюджет на 10 млрд грн или на 30%" , - сообщил Гетманцев.

Нардеп считает, что этих показателей удалось достичь прежде всего благодаря отказу работников налоговой службы от старых коррумпированных схем и построению прозрачной коммуникации с бизнесом.

"Спасибо, во-первых, бизнесу, во-вторых - команде налоговой службы за отказ от старых неприемлемых практик по уклонению и принятию новых, прозрачных правил работы, которые позволили всем нам не только предоставить государству дополнительные средства, но и честно смотреть друг другу в глаза" , - подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он предупредил также, что в новых реалиях нет места тем, кто пытается работать по старым схемам.