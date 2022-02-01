В Бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине

Пока продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, Германия не должна поставлять оружие Киеву, считает заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорфф, сообщает Deutsche Welle.

Депутат Бундестага подчеркнул, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем" , - отметил он.

При этом на данном этапе речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, подчеркнул Ламбсдорфф, отметив, что в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые следует рассмотреть. В частности, по его словам, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку Россия не имеет права вето.

По его словам, если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это можно сделать, о чем также сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита немецкого коллеги Анналены Бербок.

Отвечая на вопрос о возможности исключения для Украины в политике Берлина, предусматривающей отказ от поставки оружия в регионы военных конфликтов, Ламбсдорфф отметил, что это было сделано только дважды - в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде, отметил депутат.

"При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками" , - подчеркнул он.

В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны, напомнил он.