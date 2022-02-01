"ПСЖ" сенсационно вылетел из Кубка Франции

В понедельник, 31 января, в рамках 1/8 финала Кубка Франции по футболу ПСЖ принимал "Ниццу" и сенсационно проиграл, сообщает УНИАН.

В основное время команды не смогли забить голов, поэтому, согласно регламенту, победителя определяли в серии послематчевых пенальти. Более удачливыми в пробитии одинадцатиметровых оказались футболисты "Ниццы", допустившие лишь один промах. Парижане же не забили два пенальти: Леандро Паредес и Хави Симонс не смогли забить.

ПСЖ – "Ницца" - 0:0 (5:6 в серии пенальти)

ПСЖ: Доннарумма, Дагба (Симонс, 80), Керер, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 80), Данилу Перейра, Верратти, Эррера (Паредес, 46), Месси, Икарди (Мбаппе, 64), Дракслер.

"Ницца": Булка, Лотомба (Аталь, 62), Тодибо, Данте, Амави, Будауи (Браими, 75), Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 75), Клюйверт (Гессан, 90), Дольберг (Делор, 63), Гуири.

Предупреждения: Данилу Перейра, Керер, Дагба - Гуири (Будауи, Шнайдерлин, Тодибо, Аталь.