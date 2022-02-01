Украина впервые начала осуществлять физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые начала осуществлять физический импорт газа из Венгрии
Фото: Рixabay

Украина впервые в истории начала физический импорт природного газа из Венгрии.﻿﻿ Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает Деловая столица.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — сообщил Сергей Макогон.

Он отметил, что венгерское направление теперь является вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

"Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", — отметил Сергей Макогон.
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