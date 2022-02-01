Украина впервые начала осуществлять физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые в истории начала физический импорт природного газа из Венгрии.﻿﻿ Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает Деловая столица.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях" , — сообщил Сергей Макогон.

Он отметил, что венгерское направление теперь является вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.