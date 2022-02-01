Руководитель Укрспирта покинул должность

И.о. главы ГП Укрспирта Сергей Блескун заявил, что покинул должность руководителя компании, сообщает Новое время.

Исполняющий обязанности директора госпредприятия Укрспирт Сергей Блескун заявил, что покидает свой пост.

"Сегодня завершается мой последний рабочий день в Укрспирте! Со дня моего назначения прошло 819 дней… Заявление подано по собственному желанию" , — написал Блескун.

По словам Блескуна, в настоящее время 88% предприятий Укрспирта передано на приватизацию и 55% мощностей перешли к новым собственникам, в госбюджет поступило около 1,5 млрд грн от приватизации.

Также он заявил, что выиграл конкурс на должность постоянного главы госпредприятия, однако так и не был назначен на должность.

Блескун был назначен на должность и.о. главы Укрспирта в ноябре 2019 года, когда правительство еще возглавлял Алексей Гончарук.

Напомним, что Укрспирт начал поиски нового руководителя в январе 2021 года. Госпредприятие объявило тендер на услуги рекрутинговой компании, которая займется отбором директора госпредприятия.