В правительственном квартале усилили меры безопасности – ожидают президента
В правительственном квартале, где уже несколько недель митингуют предприниматели, усилили меры безопасности. Сегодня в парламенте ожидается выступление президента Владимира Зеленского, сообщает Левый берег.
На месте дежурят правоохранители и стоят полицейские автомобили.
Сегодня у парламента будет единственное на этой неделе пленарное заседание, а остальные дни он будет работать в комитетах. Постановление об отсрочке штрафов для ФЛП, которое депутаты обещали наработать и принять, в повестку дня на сегодняшний день не внесли.