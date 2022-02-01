В правительственном квартале усилили меры безопасности – ожидают президента

В правительственном квартале, где уже несколько недель митингуют предприниматели, усилили меры безопасности. Сегодня в парламенте ожидается выступление президента Владимира Зеленского, сообщает Левый берег.

На месте дежурят правоохранители и стоят полицейские автомобили.

Фото: Анна Стешенко, "Левый берег"

Сегодня у парламента будет единственное на этой неделе пленарное заседание, а остальные дни он будет работать в комитетах. Постановление об отсрочке штрафов для ФЛП, которое депутаты обещали наработать и принять, в повестку дня на сегодняшний день не внесли.