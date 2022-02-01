Польша передаст Украине системы ПВО, снаряды и беспилотники

В Польше заявили о поставках вооружения в Украину на фоне возможного вторжения РФ. Польское правительство передаст Украине снаряды для систем ПВО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Солох в эфире телеканала Polsat, сообщает Вести.

Кроме самих систем ПВО, Польша также предоставит Украине и оборонные боеприпасы.

По словам главы Бюро национальной безопасности, президент Польши Анджей Дуда поддержал эту идею. Начать поставки вооружения в Украину поляки готовы в любое время – ожидается ответ украинской стороны.

Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Киеву могут быть переданы ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы.

В ближайшее время должны пройти телефонные переговоры министров обороны двух стран. Как отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, Варшава оказывает Киеву сильную поддержку, но военной помощи до сих пор не было.

Днем ранее сообщалось, что Варшава намерена оказать украинской стороне безвозмездную военно-техническую поддержку.