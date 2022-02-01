Зеленский назвал медиаполе новым местом битвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медиаполе - это новое поле битвы. По его словам, новости стали новым оружием.﻿ Об этом он заявил во время выступления в Раде, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, украинцам нужно единство в информационном поле.

"Во времена, когда медиаполе - это новое поле битвы, новости - это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, на наше государство. Особенно на нашу экономику" , - заявил он.

Politico писало, что Владимир Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России. В частности, чтобы подготовить почву для заключения сделки с Кремлем по Донбассу.