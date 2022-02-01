Объем частных переводов в Украину достиг рекорда

Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2021 года составил 1 343 млн долларов. Это на 12,6% больше, чем годом ранее (1 193 млн долларов), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Всего по данным Национального банка Украины (НБУ) за январь-декабрь 2021 года в Украину поступило 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-декабре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6 890 млн долларов, что на 2 319 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4 571 млн долларов).

Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15,0 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.