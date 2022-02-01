В России опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности

Москва еще не передавала США ответ по теме гарантий безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Москва отреагировала на переданные из Вашингтона предложения, но вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно, поэтому детали обнародовать пока не будут.

"Это [...] не соответствует действительности" , — прокомментировал российский дипломат.

Россия еще готовит "сводный" ответ США и НАТО, добавил высокопоставленный источник. Он подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности, госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось понимания принципа неделимости безопасности, это еще не ответ как таковой.