Зеленский подтвердил создание нового формата с Польшей и Великобританией

Украина, Польша и Великобритания создают новый формат сотрудничества. Это в ходе выступления в Верховной Раде подтвердил президент Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.

Детали формата он пока не озвучил.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей" , – отметил он.

Зеленский также отметил, что по его инициативе вместе с президентом Польши Анджеем Дудой прошла встреча министров Украины и Польши, на которой были достигнуты выгодные договоренности в сфере инвестиций, перевозок, транзита товаров.

"На этой неделе Киев принимает премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность визитов – серьезный фактор стабилизации ситуации внутри государства. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, блогеров не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку" , – добавил он.

С Турцией Украина на этой неделе готовится подписать соглашение о зоне свободной торговли.