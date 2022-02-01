Почему молоко не скисает, а становится горьким, и что на это может влиять

Более натуральным считается пастеризованное молоко, которое меньше подвергается термообработке, а значит, быстро скисает. Но бывают случаи, когда оно не скисает, а начинает горчить, и этому имеется свое объяснение, сообщает Rsute.ru.

Почему молоко начинает горчить при скисании: причины

В молоке содержится много бактерий: маслянокислых, молочных, дрожжей и других микроорганизмов. Все они начинают активно размножаться при благоприятных условиях и могут подавлять друг друга. В течение 3-5 дней в нем еще содержатся молочные бактерии. Они являются самыми сильными и могут вытеснять другие виды, в результате чего получается простокваша. Но так случается не всегда.

Есть несколько причин, которые могут повлиять на вкус молока при его скисании:

антибиотики — самая частая причина. Молоко, в составе которого есть антибиотики, не скисает, а это говорит о том, что из него не получится сделать творог и другие продукты;

консерванты. Появление горького вкуса говорит о том, что при производстве в состав добавили консерванты, чтобы подавить молочную микрофлору;

растительные жиры;

антисанитария на производстве — гнилостные организмы могут портить вкус продукта.

Горьковатый вкус может появиться от добавок в корм, от здоровья самой коровы и активности ферментов в молоке.

По вкусу определить, что стало причиной появления горького вкуса, нереально, поэтому не стоит его вовсе пить. Употребление такого продукта может привести к диарее и серьезному отравлению. Пить молоко, которое скисло раньше, чем закончился его срок годности, тоже не рекомендуется, потому что непонятно, какие организмы способствовали его скисанию.

Не следует пить продукт, который расслоился — вверху образовался большой сгусток, а внизу жидкость. Это указывает на то, что в продукте имеется повышенное содержание дрожжей и вредных бактерий.

Как нужно хранить молоко, чтобы оно не горчило

Необходимо придерживаться нескольких рекомендаций относительно его хранения:

долгое время нельзя хранить молоко в холодном месте. Необходимо иногда его доставать и на некоторое время оставить при комнатной температуре. Можно в холодильнике выставить температуру выше на 7-8 градусов, но тогда увеличивается риск порчи других продуктов;

периодически молоко нужно взбалтывать — это позволит предотвратить появление в нем осадка, а находящиеся бактерии будут равномерно распределяться;

после вскрытия пастеризованного молока стоит добавить в него ложку сметаны. Этот способ называется перезакваской, которая будет способствовать росту нормальной флоры.

Удачным способом, позволяющим надолго сохранить свежесть молока, является кипячение, но после этого в нем уменьшится количество полезных витаминов и кальция. Кипятить его необязательно, можно нагреть его до 70-80 градусов — это позволит подавить распространение патогенной микрофлоры.

В холодильнике держать молоко можно не более 5 дней, пока оно еще будет сохранять полезные качества.