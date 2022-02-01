Какой фактор увеличивает риск развития рассеянного склероза в 32 раза

Каждый человек с рассеянным склерозом (РС ) уникален. И врачи не могут предсказать, какие конкретные симптомы появятся у пациентов. В то время как некоторые люди испытывают только лёгкие симптомы, другие теряют способность писать, говорить или ходить, сообщает WomanEL.

Это заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Симптомы часто появляются в возрасте от 20 до 40 лет. Вирус Эпштейна-Барр (сокр. ВЭБ) является основной причиной рассеянного склероза. Он распространяется через слюну и может вызвать мононуклеоз.

Исследователи из Гарвардского университета недавно заявили, что у вас в 32 раза больше риска заболеть рассеянным склерозом, если у вас был ВЭБ.

Какие ещё есть факторы риска РС

Определённые закономерности в отношении пола, генетики, возраста, географии и этнического происхождения обнаружили среди тех людей, у кого диагностировали рассеянный склероз.

Как оказалось, рассеянный склероз чаще встречается в районах, наиболее удалённых от экватора. Клиника Кливленда объясняет, что причиной может быть то, что эти регионы получают меньше солнечного света. Нехватка и дефицит витамина D является известным фактором риска развития РС.