Как правильно выбрать и почистить кальмаров

Как правильно выбрать и почистить кальмаров
Фото: Рixabay

Кальмар – один из полезных продуктов, который поможет вам разнообразить ваше ежедневное меню. ﻿Многие обожают кальмары, но далеко не все берутся за их приготовление, сообщает 24 Канал.

Все дело в том, что существует мысль, что почистить моллюска – еще та задача. Конечно, доля правды в этом есть, но это зависит от того, какие кальмары вы покупаете.

Какие кальмары лучше не брать

На полках супермаркетов часто можно встретить кальмаров розово-серого и белого цветов. Фуд-блогер Дария Дорошкевич не рекомендует выбирать именно белые, ведь у них с двух сторон пленка, которую обязательно нужно снимать, а сделать это не так уж просто и очень неудобно. Покупайте розово-серые кальмары – они и более бюджетные, и чистятся легко.

Как почистить свежие кальмары

  1. Сначала отделите тушку от щупалец.
  2. Тогда найдите глаз, сделайте под ним разрез и удалите оттуда клюв.
  3. Залейте кальмары кипятком на 3 секунды. Это позволит одним движением почитать и щупальца, и тушку.
  4. Не забудьте достать хорду (как показано на видео).

Теперь можно готовить кальмаров по любимому рецепту. Вдобавок скажем, что этот морепродукт содержит много белка, поэтому он идеально подходит для приготовления диетических блюд.

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A post shared by Эксперт по быстрой&вкусной еде (@treskablog)

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